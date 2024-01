Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής «Μιχάλης Κρητικόπουλος» ο αγώνας ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι αναμετρώνται για την 18η αγωνιστική της Super League.

Οι γηπεδούχοι «καίγονται» για βαθμούς στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Εντούτοις μεγάλη βαθμολογική ανάγκη έχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα (από Λαμία και ΑΕΚ) και θέλει πάση θυσία σήμερα το «τρίποντο», καθώς είναι ήδη στο -8 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, με τον οποίο θα αναμετρηθεί την Τετάρτη για το Κύπελλο Ελλάδας.

Μεγάλη έκπληξη από τον Καρβαλιάλ, καθώς αντί του Πασχαλάκη ξεκίνησε βασικό τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί καθόλου μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα.

Κηφισιά-Ολυμπιακός 0-1

Γκολ: 11′ Μασούρας (Ολυμπιακός)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Κηφισιά: Κρίστινσον, Μασούρας, Βαφέας, Γκόμπελιτς, Μιλίτσεβιτς, Πέιος, Ιπαλίμπο, Ίλιεφ, Σάντος, Οζέγκοβιτς, Μπιφούμα

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κίνι, Καμαρά, Καρβάλιο, Ποντένσε, Μασούρας, Φορτούνης και Ναβάδο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #KIFOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/yyHkTqEbVC

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 14, 2024