«Colpo grosso» στο φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής αγοράς από την Κηφισιά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της γαλλικής αθλητικής εφημερίδας «L’ ‘Equipe», ο ακραίος αμυντικός της Τρουά, Γιάσερ Λαρουσί, πρώην διεθνής Γάλλος U21, που έγινε διεθνής Αλγερινός, θα παραχωρηθεί δανεικός ομάδα των Βορείων προαστίων της Αθήνας.

«Κάτοικος Λονδίνου πέρυσι στη Γουότφορντ (42 συμμετοχές στην Championship), ο Γιάσερ Λαρουσί (24) δεν θα παραμείνει στην Τρουά αυτή τη σεζόν. Ο διεθνής Αλγερινός θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο δανεισμού με την Κηφισιά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.