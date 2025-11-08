Πανέτοιμη για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (9/11, 15:00, Cosmote Sport 2) στο γήπεδο Νεάπολης, είναι η Κηφισιά.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο ενισχύεται με τις επιστροφές του πλάγιου αμυντικού Διαμαντή Χουχούμη και του αμυντικού μέσου Ρούμπεν Πέρεθ, ωστόσο ο σύλλογος από τα βόρεια προάστεια έχει και τρεις απουσίες.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός λόγω τιμωρίας είναι ο Τζέρεμι Αντονίσε ενώ στην αποστολή δεν μετέχουν και οι Ματίας Εσκιβέλ, Μιχάλης Πατήρας για λόγους τακτικής.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Σάιμον, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπόκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίαζ, Ρούμπεν, Αμάνι, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον, Παντελίδης, Μουσιόλικ.