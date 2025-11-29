Η Κηφισιά υποδέχεται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 1 HD) στο γήπεδο της Νεάπολης τον Πανσερραϊκό, για την 12η αγωνιστική της Super League.

H ομάδα του Λέτο, η οποία έχει παραταχθεί στο σημερινό ματς χωρίς τον Τεττέη, που εκτίει την ποινή μίας αγωνιστικής, τον Σόουζα και τον Βιγιαφάνιες, φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα της από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Στον αντίποδα τα «λιοντάρια», τα οποία προέρχονται από την ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό, φιλοδοξούν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα από το σημερινό ματς, καθώς βρίσκονται βυθισμένα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στο 9ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με τον Ίβαν, αλλά το γκολ ορθώς ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Πέντε λεπτά αργότερα η ομάδα του Λέτο άνοιξε το σκορ, με τον Λαρουσί να παίρνει το «ριμπάουντ», μετά την προσωρινή απόκρουση του Τιναλίνι στο σουτ του Αντόνισε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 1-0

Γκολ: 14′ Λαρουσί (Κηφισιά)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρεζ, Πέτκοβ, Ποκόρνι, Λαρουσί, Σιμόν, Ρούμπεν, Εμπόχ, Πόμπο, Παντελίδης, Αντόνισε, Μουσιόλικ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Βερνόν, Κάλινιν, Φέλτες, Λύρατζης, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Ιβάν, Νούνελι.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Βοηθοί: Κολλιάκος, Νίκζας, VAR: Γιουματζίδης, AVAR: Ευαγγέλου