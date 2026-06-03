Αποχωρήσεων… συνέχεια για την Κηφισιά, καθώς μετά τους Νταβίντ Σιμόν και Λουτσιάνο Μαϊντάνα, η ομάδα των βορείων προαστίων ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της και με τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ.

Ο Πολωνός επιθετικός, υπέγραψε στην Κηφισιά τον Αύγουστο του 2025, ωστόσο με μόλις δύο γκολ σε 13 εμφανίσεις δεν κατάφερε να ξεχωρίσει.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε, του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

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