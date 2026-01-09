Την απόκτηση του Απόστολου Τσιλιγγίρη από την Ηλιούπολη ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ο 25χρονος γκολκίπερ, ο οποίος κατέγραψε 13 συμμετοχές τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 2, αναμένεται να συμπληρώσει την τριάδα τερματοφυλάκων του Σεμπάστιαν Λέτο, μαζί με τους Ξενόπουλο και Ραμίρες, δεδομένου ότι ο σύλλογος των βορείων προαστίων παραχώρησε πριν λίγες ημέρες στην Ηλιούπολη ως δανεικό τον Μανώλη Σμπώκο, ενώ ο νεαρός Φίλιππος Ρόμπερτς τραυματίστηκε και θα μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Απόστολο Τσιλιγγίρη, ο οποίος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας. Γεννημένος στις 6 Σεπτεμβρίου 2000, ο Απόστολος Τσιλιγγίρης ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Κεσσάνης Ερασμίου και του ΑΟ Ξάνθης. Σε ηλικία 18 ετών πήρε μεταγραφή για τον Ηρόδοτο, ενώ ένα χρόνο αργότερα φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Ακολούθησε η μετακόμιση στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, στον οποίο έμεινε για τρία χρόνια. Εν συνεχεία αγωνίστηκε σε Πανσερραϊκό, Ηρακλή και Διαγόρα, με τον οποίο πέρσι είχε 15 clean sheets σε 27 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Ηλιούπολης σε 13 αναμετρήσεις. Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».