Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Σούπερ Λίγκας αποφάσισε κατά πλειοψηφία, στη σημερινή (μέσω τηλεδιάσκεψης) συνεδρίασή του, τον ορισμό του αγώνα Κηφισιά – Άρης για την 4η αγωνιστική, στο γήπεδο του Παναιτωλικού, (Σάββατο 20/9/2025, 18:00).

Η αναμέτρηση της ομάδας των βορείων προαστίων με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Γήπεδο του Περιστερίου την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 18.00.

Επίσης, το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση της διοργανώτριας να ορίσει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Κηφισιά, από την 8η έως και 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ύστερα από αίτημα του συλλόγου κι εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Εφόσον αυτό γίνει εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών, και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα Κηφισιά – ΑΕΚ, τότε και αυτή η συνάντηση θα τελεστεί στη Νίκαια αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου.