Η Κηφισιά Tutu Deals φιλοδοξεί να… τριτώσει το καλό, ενώ ο Άρης αναζητάει… δεύτερο σερί τρίποντο.

H ομάδα των Βορείων Προαστίων άργησε να βρει τον δρόμο της, μένοντας χωρίς τρίποντο στις τέσσερις πρώτες στροφές του πρωταθλήματος. Στη συνέχεια όμως, πήρε μπρος μετρώντας δύο διαδοχικές επιτυχίες απέναντι σε Ατρόμητο και Παναιτωλικό. Πλέον επιδιώκει κόντρα στους Θεσσαλονικείς στη Λεωφόρο (20:00) να συνεχίσει με το πόδι πατημένο στο γκάζι και να κάνει το… «3 στα 3».

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