Μετά τον Σωτήρη Κυργιάκο, παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί και ο Κριστόφ Βαζέχα. Τη θέση του στην τεχνική ηγεσία της Κ19 της Κηφισιάς αναλαμβάνει ο Νίκος Κούστας.

Ο Έλληνας κόουτς ήταν στην Κηφισιά προπονητής τον Σεπτέμβριο του 2019 και αποτέλεσε παρελθόν τον Ιανουάριο του 2022 οδηγώντας την για πρώτη φορά στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Ο Κριστόφ Βαζέχα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Κ19 και το «διαζύγιο» ανακοινώθηκε στα social media της ομάδας μαζί με τις απαραίτητες ευχαριστίες: «Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος είχε την τεχνική ηγεσία της Κ19 τη φετινή σεζόν. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια της καριέρας του»

Στο μεταξύ χθες η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την παραχώρηση του Μάνου Σμπώκου στην ΠΑΕ Ηλιούπολη με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μάνος Σμπώκος εντάχθηκε στο έμψυχο δυναμικό της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2021, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια. Με συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου της Super League 2 τόσο το 2023 όσο και το 2025, αλλά και με έντονη παρουσία στις διαδοχικές προκρίσεις της Κηφισιάς στους «16» του Κυπέλλου Ελλάδος για πέντε διαδοχικές σεζόν.

