Σε συμφωνία με τον Χόρχε Πόμπο για νέο συμβόλαιο ήρθε η Κηφισιά. Παρά το ενδιαφέρον από Άρη, Ηρακλή και Καλαμάτα, η ομάδα των βορείων προαστίων θα «δέσει» έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της στο περσινό Πρωτάθλημα.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής της αθηναϊκής ομάδας Αλμπέρτο Μποτία συμφώνησε προφορικά με τον 32χρονο μέσο για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2028 και πλέον μένει να πέσουν και οι… υπογραφές.

Την αγωνιστική περίοδο 2025/26 ο Πόμπο μέτρησε 40 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες Σεμπαστιάν Λέτο με απολογισμό 10 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά στη διετία του στην Κηφισιά έχει 65 συμμετοχές, με 17 γκολ και 10 ασίστ.