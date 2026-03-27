Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς βρέθηκε το μείζον ζήτημα της έδρας της ΠΑΕ Κηφισιάς, με την παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της, αλλά και του Δ.Σ του νεοσύστατου Συλλόγου Φίλων της ομάδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία έδωσε η παρέμβαση του προέδρου της ΠΑΕ Κηφισιάς, Χρήστου Πρίτσα, ο οποίος ανέπτυξε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα την θέση της ομάδας και θέτοντας επί τάπητος όλα τα δεδομένα, ανέδειξε την ανάγκη για άμεσες πρωτοβουλίες και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο δράσης ώστε να υπάρξει οριστική λύση στο γηπεδικό.

