Με το… δεξί ξεκίνησε τη νέα σεζόν η Κηφισιά. Η ομάδα των βορείων προαστίων μπορεί να αγχώθηκε, αλλά απέκλεισε την Αναγέννηση Καρδίτσας στα πέναλτι και πέρασε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ο τερματοφύλακας Βασίλης Ξενόπουλος. Ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε τρεις εκτελέσεις, των Νικολιά, Μπούση και Ανδρέου, ενώ έπαιζε με πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί πόδι μετά από πάτημα αντιπάλου στο 85′!

Ο Ανδρέας Τετέι ισοφάρισε με πέναλτι στο 79ο λεπτό σε 1-1 και έστειλε το ματς στα πέναλτι, όπου ευστόχησε και εκεί.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ζυγκερίδη στο 39΄. Το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη «ρώσικη ρουλέτα», όπου οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο αποδείχτηκαν πιο ψύχραιμοι και πήραν την πρόκριση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Διαιτητής: Κόκκινος

Αναγέννηση Καρδίτσας (Τιμος Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Πεταυράκης, Μανουσάκης (60′ Νότας), Μουστακόπουλος, Ζυγκερίδης (60′ Μπαλλάς), Μπούσης, Νινίκας (60′ Λεωνιδόπουλος), Νοικοκυράκης, Στίκας, Γιαξής, Τίντε.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν (72′ Τζίμας), Χουχούμης, Σόουζα, Πόκορνι, Ντίας (46′ Εσκιβέλ), Βιγιαφάνιες (46′ Ρουμπέν), Πόμπο (60′ Μάναλης), Πατήρας, Ζέρσον (46′ Αντονίσε), Τετέι.