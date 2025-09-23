Με δύο αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στις 15:00 η Κηφισιά θα φιλοξενηθεί από την Καβάλα, στο ματς που ανοίγει το πρόγραμμα της ημέρας, με την ομάδα του Λέτο να ψάχνει την πρώτη της νίκη στην εφετινή διοργάνωση.

Οι νεοφώτιστοι στη Super League, στην πρεμιέρα της League Phase, είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ από τη μεριά τους οι «αργοναύτες», που ως γνωστόν αγωνίζονται στη Super League 2, είχαν ηττηθεί με 3-0 σκορ στην έδρα του ΟΦΗ.

O δεύτερος αγώνας της ημέρας είναι αυτός ανάμεσα στον Άρη και τη Μαρκό, που θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 20:00 (COSMOTE SPORT 1 HD)

Με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο οι Θεσσαλονικείς μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, σερί που θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν και απέναντι στο σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου, το οποίο είχε αποσπάσει 2-2, πριν μία εβδομάδα κόντρα στη Λάρισα, σε ματς που έγινε στην Καρδίτσα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος:

Τρίτη 23/09

15:00 Καβάλα – Κηφισιά *Xωρίς τηλεοπτική μετάδοση

20:00 Άρης – Μαρκό (C0smote Sport 1)

Τετάρτη 24/09

15:00 Καλλιθέα – ΟΦΗ

15:00 Βόλος – Ατρόμητος

15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

19:00 Λάρισα – Λεβαδειακός

Πέμπτη 25/09

15:00 Ηλιούπολη – Ηρακλής