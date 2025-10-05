«Σκασμένος» ήταν ο Σεμπαστιάν Λέτο, μετά την ήττα της Κηφισιάς με 3-2 από την ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν άξιζε να χάσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αργεντίνου τεχνικού:

«Δεν αξίζαμε να χάσουμε το σημερινό παιχνίδι, στις γραμμές, στα πρεσαρίσματα που είχαμε, οι παίκτες μου ήταν σαν αγρίμια στον αγωνιστικό χώρο. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ μακριά από εμάς σε επίπεδο προϋπολογισμού και επίπεδο λύσεων, στο πρώτο ημίχρονο δεν φάνηκε τίποτα από αυτά στον αγωνιστικό χώρο.

Στο β’ ημίχρονο χάσαμε τον στόχο μας, τους αφήσαμε να παίξουν και όταν αφήνεις τον αντίπαλο να παίξει στο τέλος βρίσκει το γκολ που ψάχνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τους παίκτες μου για να παίζουμε με την ίδια ένταση μέχρι το 90ό λεπτό.

Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι να δώσουν το 100%, οποιοσδήποτε μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο να το δίνει. Είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε όλοι και θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά».