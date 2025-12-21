Χαμηλούς τόνους μετά την σπουδαία ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό (1-1) για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, κράτησε ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Αργεντινός προπονητής δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του, που έφυγαν με θετικό αποτέλεσμα το «Γ. Καραϊσκάκης» και δήλωσε για τον Τεττέη ότι «θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό».

«Είναι ένας πολύ σημαντικός βαθμός. Δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει τι μπορεί να κάνει και σε πολύ μεγάλες ομάδες εδώ. Όπως έχουμε ξαναπεί, η νοοτροπία μας είναι να παίζουμε στο 100% κόντρα σε όλους. Μπορούμε να το καταγράψουμε και σήμερα, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι περήφανος γι’ αυτούς», είπε στην Cosmote TV και ρωτήθηκε αν σκέφτεται τα playoffs 5-8:

«Όχι. Ο στόχος είναι να παίρνουμε βαθμό ή βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Αν στη συνέχεια αλλάξουν τα βαθμολογικά δεδομένα τότε θα το δούμε».

Για τον Τεττέη σχολίασε: «Ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Ήμουν μαζί του δύο χρόνια, είναι φίλος μου, ίσως δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Πιστεύω θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό, του εύχομαι τα καλύτερα. Τελείωσε το κεφάλαιο στην Κηφισιά και ξεκινάει ένα νέο. Ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο στον Παναθηναϊκό».

Τις ευχές του για τη νέα χρόνια: «Είναι σημαντικό να έχουμε όλοι υγεία. Είχαμε απίστευτη χρονιά, πριν έξι μήνες κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Πρέπει να είναι περήφανη όλη η οικογένεια της Κηφισιάς, κάνουμε βήματα προόδου».