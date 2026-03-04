Τα -δικαιολογημένα- παράπονα της Κηφισιάς για τη διαιτησία στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο ρέφερι του ματς, Βασίλης Φωτιάς, εξέφρασε, μετά το τέλος του αγώνα στη Νεαπολη ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Αργεντινός τεχνικός στάθηκε στο δεύτερο πέναλτι, που καταλογίστηκε υπέρ του «δικεφάλου», τονίζοντας ότι «αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, τότε σε κάθε επαφή πρέπει να δίνεται παράβαση», με τον 39χρονο προπονητή να αναρωτιέται τι έκανε ο VARίστας στη συγκεκριμένη φάση.

