Η Κηφισιά έκλεισε τη φετινή σεζόν με νίκη 3-2 επί της ΑΕΛ Novibet. Μετά το τέλος του αγώνα ο Σεμπάστιαν Λέτο εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος και μιλώντας στην Cosmote TV, χαρακτήρισε τη σεζόν «μαγική» για την ομάδα του, τονίζοντας πως ο πρόεδρος, Χρήστος Πρίτσας, στήριξε το πρότζεκτ.

Ο Αργεντινός έβαλε τέλος και στα σενάρια αποχώρησής του μιλώντας για τον σχεδιασμό της νέας περιόδου.

Αναλυτικά:

«Ήταν μία μαγική χρονιά. Και πέρυσι, αλλά κυρίως φέτος, έκαναν όλοι μια υπέροχη δουλειά. Οι ποδοσφαιριστές, το σταφ, ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν εκεί και στήριξε αυτό το πρότζεκτ, προσφέροντας τα πάντα στην ομάδα. Τώρα είναι η στιγμή να το απολαύσουμε γιατί δεν ήταν κάτι εύκολο.

Είμαι ήδη σε επαφές με την διοίκηση. Το κλαμπ μου έδειξε ποιο θέλει να είναι το πρότζεκτ για την επόμενη σεζόν. Είμαστε σε επικοινωνία και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ούτως ή άλλως έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Όλα τα παιδιά δούλευαν μαζί μας από την αρχή της χρονιάς. Ήταν μες στην ομάδα. Έδειξαν τι μπορούν να καταφέρουν. Ότι έχουν το ταλέντο και τις δυνατότητες. Είναι μια προοπτική που υπάρχει, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει και η εμπειρία για να υποστηρίζει τους νεαρούς».