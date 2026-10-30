Η Κηφισιά Tutu Deals ολοκλήρωσε την προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (31/10, 19:00) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων μετράει τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία της παιχνίδια, προέρχεται από το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και πηγαίνει στην αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» με την ψυχολογία στα ύψη με στόχο να δώσει συνέχεια στις θετικές της εμφανίσεις.

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