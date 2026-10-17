Η Κηφισιά Tutu Deals ολοκλήρωσε χωρίς νέα προβλήματα την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (Κυριακή 18/10, 20:00, Magenta Sport 1 League), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, έπειτα από τις επιτυχίες επί του Ατρόμητου και του Παναιτωλικού, ευελπιστεί να φτάσει στην τρίτη διαδοχική, επικρατώντας και του Άρη στη Λεωφόρο. Ο Αργεντινός τεχνικός για ακόμα ένα παιχνίδι δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ιωάννη Κούσουλου, Γιον Ντε Λουίς, Γιάννη Δοϊρανλή και Νεκτάριου Καλοσκάμη.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουκάνης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος.