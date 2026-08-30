Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα υποδεχτεί την Κυριακή (30/8, 21:00) η Κηφισιά την ΑΕΚ, κάνοντας πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της της Super League.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ως γνωστόν, δεν έπαιξε στην πρεμιέρα λόγω του αιτήματος αναβολής που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός. Που σημαίνει, ότι το παρθενικό της παιχνίδι στην εφετινή stoiximan Super League, θα γίνει τη 2η αγωνιστική.

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