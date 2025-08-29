Η Κηφισιά ταξιδεύει στη Λάρισα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet στην «AEL FC Arena» το Σάββατο (30/8, 21:30, Cosmote Sport 2), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία επιστρέφει ο Λούκας Βιγιαφάνιες, ξεπερνώντας τη σύσπαση στον δικέφαλο που τον ταλαιπώρησε.

Πάντως, ο Αργεντινός τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες αρκετών παικτών, όπως αυτές των Ξενόπουλου, Λίγδα, Μαϊντάνα και Πολέτο.

Αναλυτικά η αποστολή: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Ου. Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος, Πόμπο, Εμπό, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζ. Σόουζα, Παντελίδης, Μάναλης και Μούσιολικ.