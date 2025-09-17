Με ισοπαλία ξεκίνησαν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς η μεταξύ τους μάχη στο Ζηρίνειο δεν ανέδειξε νικητή (1-1).

Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας αμφότερες εντελώς διαφορετικές ενδεκάδες συγκριτικά με τις τελευταίες συναντήσεις τους στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 30ό λεπτό με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη κι έχασαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν στο 56΄, καθώς η εκτέλεση φάουλ του Κώστα Πομόνη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το κεντρικό πρόσωπο της ομάδας των βορείων προαστίων στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, Ανδρέας Τεττέη, ήταν και σήμερα πρωταγωνιστής, καθώς μπαίνοντας ως αλλαγή κέρδισε πέναλτι από τον Τσιντώτα στο 68΄, το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Έμπο, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος, Σμπώκος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Ιβάνοφ, Γιαμπλόνσκι, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Κέτου, Χαραλάμπογλου, Αλμύρας, Φερνάντεθ.