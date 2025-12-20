Το τελευταίο ματς του Ανδρέα Τεττέη με τη φανέλα της Κηφισιάς έμελλε να έχει ιστορική αξία! Η ομάδα των βορείων προαστίων πήρε σπουδαία ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον 24χρονο φορ να κλείνει ένα κύκλο στην ομάδα που κράτησε 5,5 χρόνια.

Ο Τέττεη, που στο εξής θα ανήκει στον Παναθηναϊκό, έκλαψε όταν αντικαταστάθηκε από τον Σεμπάστιαν Λέτο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ… λύγισε και κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην Cosmote TV.

«Η αλήθεια είναι ότι ένα ταξίδι έχει φτάσει στο τέλος του, είναι η σειρά μου να προχωρήσω στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά και μπορεί στο μέλλον κάποια στιγμή να επιστρέψω. Δεν σκέφτομαι αν θα αντιμετωπίσω τους συμπαίκτες μου στο μέλλον, σκεφτόμουν αυτές τις τελευταίες μου μέρες να τις περάσω όσο πιο ευχάριστα μπορώ» είπε.

Ο 24χρονος αγωνίστηκε με την Κηφισιά από την Γ’ Εθνική μέχρι και τη Super League, ενώ μαζί της έφτασε μέχρι την Εθνική ομάδα!