Ο ορισμός του Σπύρου Ζαμπαλά στο αυριανό παιχνίδι Ατρόμητος-Κηφισιά προκάλεσε την αντίδραση της ομάδας των βορείων προαστείων. Παράλληλα πολλές συζητήσεις και σχόλια έγιναν στους διαιτητικούς κύκλους. Το ίδιο συνέβη και με τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης την Κυριακή.

Οι ρέφερι της Super League 1 δεν έχουν φυσικά τίποτα με τον Ζαμπαλά. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Δεν αμφισβητούν τις διαιτητικές του ικανότητες. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές πριν προχωρήσω. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ο ορισμός του στο συγκεκριμένο ματς. Όλοι γνωρίζουν, φυσικά οι διαιτητές καλύτερα από όλους, ότι ο εν λόγω ρέφερι είναι ανεπιθύμητος στην Κηφισιά, που φρόντισε άλλωστε να το δημοσιοποιήσει.

