Υπονοούμενα για τη διαιτησία άφησε ο Χρήστος Πρίτσας με δηλώσεις που έκανε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Στη Σέντρα».

Ο πρόεδρος του συλλόγου των Βορείων Προαστίων, αναφέρθηκε στις κάρτες που έχουν δεχτεί οι «νεοφώτιστοι» στην Superleague, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε πρώτοι με τις κίτρινες, πρώτοι στις κόκκινες, πρώτοι στα πέναλτι, έχουμε αρκετές ισοπαλίες που μπορούσαμε να κερδίσουμε και στεκόμαστε πολύ καλά στη μεγάλη κατηγορία».

