Το εδώ και οκτώ χρόνια άλυτο πρόβλημα του γηπεδικού ζητήματος της Κηφισιάς Tutu Deals, τόνισε ο Χρήστος Πρίτσας μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Ακόμη δεν έχουμε βρει λύση με το γηπεδικό. Από τους Αμπελόκηπους μέχρι τον Άγιο Στέφανο δεν υπάρχει ένα γήπεδο που να πληροί τις προϋποθέσεις ούτε για την Super League 2, σε μία Αττική των πέντε εκατομμυρίων. Εδώ και οκτώ χρόνια δεν βρίσκουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα», είπε ο πρόεδρος του συλλόγου των βορείων προαστίων ο οποίος έκανε συγκρίσεις με κράτη όπως η Ελβετία και το Βέλγιο όπου, όπως υποστήριξε, υπάρχουν γήπεδα σε πολλές περιοχές.

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