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Πρεμιέρα στη stoiximan Super League της περιόδου 2026-27 κάνει αύριο (30/8)  η Κηφισιά,  αφού ο αγώνας της με τον Παναθηναϊκό, είχε αναβληθεί. Στο γήπεδο της Λεωφόρου, λοιπόν που θα είναι η έδρα της για τη σεζόν, φιλοξενεί στις 21:00 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Και ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Χρήστος Πρίτσας, συνοδευόμενος από τον γιό του Πάνο, επισκέφτηκε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας στην τελευταία του προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα.

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