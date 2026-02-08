To πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Κηφισιά υπέγραψε ο Γιώργος Ζυγούρας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή, η ομάδα των βορείων προαστίων.

Ο 19χρονος αμυντικός επιβραβεύτηκε για τη διαδρομή του στα τμήματα υποδομής του Συλλόγου, από όπου και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει πως ο Γιώργος Ζυγούρας, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό Συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Γεννημένος στις 4 Ιουλίου 2007, ο Γιώργος Ζυγούρας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τα τμήματα υποδομής του Κόσμου Βορείων Προαστίων, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Χαλανδρίου και Παναθηναϊκό.

Το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε στην Ακαδημία της Κηφισιάς, αγωνιζόμενος τόσο με την Κ17, όσο και με την Κ19 του Συλλόγου, όντας εκ των αρχηγών.

Η ΠΑΕ Κηφισιά του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία».