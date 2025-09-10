Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Ρουκουνάκη, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην ομάδα των βορείων προαστίων ως δανεικός από την ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας μέσος φόρεσε τη φανέλα της ομάδας των βορείων προαστίων στο δεύτερο μισό της περασμένης περιόδου, βοηθώντας την να επιστρέψει στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο 24χρονος άσος λοιπόν έμεινε ελεύθερος από την «Ένωση» και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Λέτο.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη από την ΠΑΕ ΑΕΚ με ελεύθερη μεταγραφή και την υπογραφή νέου διετούς συμβολαίου, έως το καλοκαίρι του 2027».