Ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Χρήστος Λίγδας, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος στους νεοφώτιστους και θα έχει την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στη Super League.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, όπου εντάχθηκε σε ηλικία 11 ετών και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Κ19 και ένα Κ17 (έχοντας μάλιστα δύο γκολ και μία ασίστ στον τελικό του Final Four απέναντι στον ΠΑΟΚ), ενώ ήταν μέλος της ομάδας που πανηγύρισε το τρόπαιο στο UEFA Youth League του 2024. Την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε 6 γκολ και 6 ασίστ σε 29 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα Κ19, Κύπελλο Κ19 της Super League 1 και UEFA Youth League.

Μεταξύ άλλων, ο Λίγδας βραβεύτηκε το 2023 με το Fair Play of the Season από τη Super League για την κίνησή του -ενώ έβγαινε σε αντεπίθεση- να σταματήσει την προσπάθειά του για να σκοράρει στον ημιτελικό του Final Four του Πρωταθλήματος Κ17 απέναντι στον Άρη, βλέποντας αντίπαλό του να τραυματίζεται.