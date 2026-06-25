Η Κηφισιά προχωρά στην ενίσχυση του ελληνικού της κορμού με δύο ακόμη νεαρούς και ιδιαίτερα ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Συγκεκριμένα, την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα ενισχύσει ο Λουκάς Σταμέλλος, ο ταλαντούχος τερματοφύλακας που γεννήθηκε το 2008 και θεωρείται μία από τις υποσχόμενες περιπτώσεις της «πράσινης» ακαδημίας.

Για τον νεαρό γκολκίπερ συμφωνήθηκε καθεστώς συνιδιοκτησίας, με Παναθηναϊκό και Κηφισιά να διατηρούν από κοινού ποσοστό 50% επί των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, το δρομολόγιο προς τα βόρεια προάστια ακολουθεί και ο Νεκτάριος Καλοσκάμης. Ο γεννημένος το 2007 κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του εξέλιξη στην Κηφισιά, με στόχο να αποκτήσει πολύτιμες αγωνιστικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.