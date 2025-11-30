Ο Ηρακλής δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να αποσπαστεί στη βαθμολογία, μένοντας στο 2-2 με τον Καμπανιακό στο πρώτο παιχνίδι του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς στον πάγκο.

Ο «Γηραιός» μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 6’ με τον Κυνηγόπουλο, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 28’ με τον Ρόβα, κλείνοντας το πρώτο μέρος στο 1-1.

Στην επανάληψη, ο Μάναλης σημάδεψε το δοκάρι στο 51’, πριν ο Δερμιτζάκης δώσει προβάδισμα στον Καμπανιακό στο 64’. Ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 72’ με την κεφαλιά του Εραμούσπε, αλλά δεν βρήκε το γκολ της νίκης.

Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι κορυφής στον Α’ όμιλο ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας (0-0).

Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 21’ με τον Τζανετόπουλο, αλλά έμειναν με δέκα παίκτες δύο λεπτά αργότερα. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Νίκη δημιούργησε ευκαιρίες, όπως και η Καρδίτσα, όμως καμία δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Αστέρας Β’ νίκησε άνετα τον Μακεδονικό με 3-0.

Ο Λάσκαρης άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 7’, ενώ ο Γραμμένος πέτυχε δύο γκολ από το σημείο του πέναλτι στο 34’ και στο 79’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Οι Αρκάδες έφτασαν τους 26 βαθμούς, την ώρα που ο Μακεδονικός παραμένει στην τελευταία θέση με πέντε.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου:

Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης 1-0

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Μακεδονικός 3-0

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

ΠΟΤ Ηρακλής – Καμπανιακός 2-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ (2025/26)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 12 28

2. Νίκη Βόλου 12 27

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 12 27

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 12 26

5. ΠΑΟΚ Β’ 12 14

6. Καβάλα 12 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 12 11

8. Καμπανιακός 12 9

9. ΠΑΣ Γιάννινα 12 8

10. Μακεδονικός 12 5