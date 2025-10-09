Η Κηφισιά ανακοίνωσε σήμερα πως απέκτησε (επιτέλους) προσωρινή έδρα για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου στη Super League, γνωστοποιώντας ότι από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται στο γήπεδο του Ιωνικού, στη Νεάπολη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου θα χρησιμοποιεί ως έδρα για τους αγώνες της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson το Γήπεδο Νεάπολης.

Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Μαραγκάκη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μουταφίδη, και το Δημοτικό Συμβούλιο για την άψογη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξαν στο γηπεδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ομάδα μας, βοηθώντας στην επίλυσή του.»