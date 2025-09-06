Με εκκρεμότητα την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τρίτης (9/9), λόγω του γηπεδικού προβλήματος των νεοφώτιστων, ανακοινώθηκε το Σάββατο (6/9) από τη Super League το πλήρες πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει το Σάββατο 13/9 (18:00) τον Πανσερραϊκό, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League με αντίπαλο την Πάφο, ενώ την Κυριακή 14/9 θα γίνουν οι αναμετρήσεις Λεβαδειακός-ΑΕΚ (20:00) και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο (21:30, κεκλεισμένων των θυρών).

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9

18:00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός Στάδιο “Γ. Καραϊσκάκης”

20:00 Παναιτωλικός-Βόλος Γηπ. Παναιτωλικού

20:00 Ατρόμητος-Αρης Δημ. Στάδιο Περιστερίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9

18:00 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ Γηπ. “Θ. Κολοκοτρώνης”

20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς

21:30 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ Παγκρήτιο Στάδιο

Κηφισιά-Παναθηναϊκός Δεν έχει οριστεί