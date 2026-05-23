Με τον Σεμπάστιαν Λέτο για τρίτη χρονιά στο τιμόνι θα συνεχίσει η Κηφισιά. Ο Αργεντινός τεχνικός, που έχει ούτως ή άλλως συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, συναντήθηκε το Σάββατο (23/5), με τον πρόεδρο της ομάδας, Χρήστο Πρίτσα, όπου συμφωνήθηκε να πορευτούν μαζί και στο επόμενο πρωτάθλημα.

Ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα, ενώ έχει οικοδομηθεί κι απόλυτη εμπιστοσύνη.

Έτσι, ο προγραμματισμός για τη σεζόν 2026-27 έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η καλοκαιρινή προετοιμασία της Κηφισιάς, θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τις παραμονές των παικτών που υπολογίζονται και για την επόμενη σεζόν, ενώ θα τεθούν επί τάπητος και οι μεταγραφικές κινήσεις των «κυανόλευκων».