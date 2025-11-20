Με stories που έκανε στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τη χαρά του για το ντεμπούτο του Ανδρέας Τεττέη με την Εθνική, αλλά και το βραβείο Player Activism με το οποίο τιμήθηκε από την Γενική Συνέλευση της FIFPRO.

Ο διεθνής επιθετικός ανήρτησε τη δημοσίευση του «Greek Freak» και τη συνόδευσε με συγκλονιστικές ατάκες που αφορούν την ποιότητα του αστέρα των Μπακς.

Συγκεκριμένα ο Ανδρέας Τεττέη έγραψε: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα. Το φως που έμεινε πάντοτε αναμμένο, ακόμη και όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν».