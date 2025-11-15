Λίγες ημέρες μετά την πρώτη κλήση του στην Εθνική Ελλάδας απ’ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Ανδρέας Τετέι πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) και το επίσημο ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» ομάδα, μπαίνοντας στο 43ο λεπτό του εν εξελίξει αγώνα με την Σκωτία στη θέση του «λαβωμένου» Βαγγέλη Παυλίδη.

Στο ημίχρονο του αγώνα της Ελλάδας, η ΠΑΕ Κηφισιά «ανέβασε» ένα περήφανο μήνυμα στις σελίδες της στα social media για την πρώτη συμμετοχή του 24χρονου επιθετικού με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, γράφοντας δίπλα στη φωτογραφία του:

«Ένα παιδικό όνειρο εκπληρώθηκε. Πρώτη συμμετοχή με την Ελλάδα! Ατελείωτη περηφάνια».