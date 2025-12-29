Με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο, ο Ανδρέας Τεττέη έριξε αυλαία σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του πορείας, αποχαιρετώντας την Κηφισιά – την ομάδα μέσα από την οποία ξεκίνησε και έκανε τα πρώτα του σταθερά βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα των Βορείων Προαστίων, ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται να αποχαιρετά συμπαίκτες, ανθρώπους του συλλόγου και τους χώρους που αποτέλεσαν για χρόνια τη «δεύτερη οικογένειά» του, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής και τα δάκρυα να συνοδεύουν το «αντίο» του.

