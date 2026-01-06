Ένα γκολ του Αμανί έφτανε και… περίσσευε στην Κηφισιά¨, ώστε να επικρατήσει την Τρίτη με 1-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό και να πάρει μία ιστορική πρόκριση, καθώς για πρώτη φορά βρίσκεται στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο νοκ-άουτ παιχνίδι για την ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, έχοντας μάλιστα και δοκάρι με τον Ασεχνούν, ωστόσο στην επανάληψη, η ομάδα των βορείων προαστίων ανέβασε στροφές και πήρε τη νίκη-πρόκριση, χάρη στο τέρμα του Ιβοριανού στο 81ο λεπτό.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr