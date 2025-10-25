Ανακοίνωση για τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη εξέδωσε η Κηφισιά. Η ομάδα του βορείων προαστίων κατάφερε να πάρει ισοπαλία 1-1, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με δέκα παίκτες και χρειάστηκε τον Ραμίρες στο 97′ ν’ αποκρούει αμφισβητούμενο πέναλτι.

Η Κηφισιά εξέφρασε τη έντονη δυσαρέσκειά της για τη διαιτησία των Αλέξανδρου Κατσικογιάννη και Κωνσταντίνου Πουλικίδη (VAR).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τι άλλο να πούμε; Η δύναμη της τηλεοπτικής εικόνας τα είπε όλα.

Παρακαλούμε θερμά τον κ. Στεφάν Λανουά, που είδε από την τηλεόραση τη σημερινή αναμέτρηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να μην ορίσει ποτέ ξανά στο μέλλον σε αγώνα της Κηφισιάς το δίδυμο των σημερινών διαιτητών, κ.κ. Αλέξανδρου Κατσικογιάννη και Κωνσταντίνου Πουλικίδη (VAR).

Όπως άλλωστε επιβάλλουν η αλήθεια και η δικαιοσύνη».