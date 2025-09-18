Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε την Τετάρτη (17/9) από τη ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για σπασμένα καθίσματα και ρίψεις από οπαδούς του στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (14/9) με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» και οι «πράσινοι» προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να πετύχουν προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της ποινής, προκειμένου να γίνει με κόσμο το κυριακάτικο (21/9) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Στη Λεωφόρο.

Η τιμωρία απ’ τη ΔΕΑΒ προέκυψε για τα καθίσματα που εκσφενδονίστηκαν από τους φίλους του Παναθηναϊκού, μολονότι δεν έπεσε κανένα εξ αυτών στον αγωνιστικό χώρο. Το σκεπτικό της απόφασης της ΔΕΑΒ δέχεται πως δεν πετάχτηκε κάθισμα στον αγωνιστικό χώρο, αναφέρει όμως ένα από αυτά θα μπορούσε να «χτυπήσει οπαδό των “πρασίνων”».

Στον Παναθηναϊκό υποστηρίζουν πως η σχετική διάταξη των ποινών προβλέπει πρόστιμο κι όχι αποκλεισμό του γηπέδου όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις απ’ τη ΔΕΑΒ. Κι εκεί θα στηριχθούν στην έφεση που έχουν ασκήσει στο Διοικητικό Εφετείο, επισημαίνοντας πως η εν λόγω ποινή είναι εκτός διάταξης του αθλητικού νόμου και ζητώντας κατ’ ελάχιστο την αναστολή εκτέλεσης της ποινής και τη «μεταφορά» της στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο.

Βάσει του αθλητικού νόμου η όποια κύρωση από τη ΔΕΑΒ εφαρμόζεται αμέσως, σε αντίθεση με τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου όπου εφαρμόζεται το πενθήμερο. Εφόσον ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να λάβει προσωρινή διαταγή αναστολής της ποινής (η απόφαση αναμένεται την Πέμπτη 18/9 ή την Παρασκευή 19/9), το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.