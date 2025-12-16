Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός κλήθηκαν σε απολογία από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League, με αφορμή όσα αναγράφηκαν στις εκθέσεις του παρατηρητή στους αγώνες της 14ης αγωνιστικής απέναντι σε Βόλο, Ατρόμητο και ΑΕΚ, αντίστοιχα.

Οι απολογίες των τριών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη (18/12) στις 10:00.

Αναλυτικά οι κλήσεις σε απολογία:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 18-12-2025 και ώρα 10:00, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ Παναθηναϊκός: “Βάσει των αναφερομένων στο από 14/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2746702 από 15/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ Παναθηναϊκός-ΠΑΕ Βόλος.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ Παναιτωλικός: “Βάσει των αναφερομένων στο από 14/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6305/25/2746406 από 15/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ Παναιτωλικός-ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιι), του Π.Κ. της ΕΠΟ

3/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 14/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 16/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ” στον αγώνα ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών-ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».