Χωρίς την συμπαράσταση των φιλάθλων του θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ηρακλή την Κυριακή (8/11, στις 17:30), στο Καυτανζόγλειο, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούστη απαγορεύτηκε η μετακίνηση των οπαδών του «τριφυλλιού», παρά το γεγονός ότι υπήρξε κοινή επιθυμία των δυο ομάδων για την παρουσία φιλοξενουμένων φιλάθλων στις εξέδρες.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογη απογοήτευση στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι περίμεναν να έχουν την δυνατότητα να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στην Θεσσαλονίκη. Η κοινή πρωτοβουλία των δύο ΠΑΕ δεν στάθηκε, τελικά, αρκετή για να ξεπεραστούν οι ενστάσεις των αρμόδιων αρχών.

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