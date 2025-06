Μετά την ισοπαλία της Ίντερ Μαϊάμι με την Αλ Αχλί, χωρίς τέρματα τελείωσε και το δεύτερο ματς του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με τις Πόρτο και Παλμέιρας να αλληλοεξουδετερώνονται.

Στο πρώτο ημίχρονο η Παλμέιρας έχασε απίθανη τριπλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όμως οι παίκτες της Πόρτο έσωσαν την κατάσταση πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Στο δεύτερο μέρος οι Πορτογάλοι αρκέστηκαν σε παθητικό ρόλο, με την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα να πιέζει περισσότερο για το γκολ, όμως η Παλμέιρας δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Έτσι, το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες και πλέον Πόρτο, Παλμέιρα, Ίντερ Μαϊάμι και Αλ Αχλί, έχουν από έναν βαθμό στο Group A.

