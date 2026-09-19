Ο Πανιώνιος έμεινε στο 0-0 με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα, στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Οι «κυανέρυθροι» έφτασαν τους 7 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν δύο ισοπαλίες και μία ήττα στο ξεκίνημα.

Από το 37’ και μετά ο Πανιώνιος αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε ο Ντίας για χέρι, σε μια απόφαση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στους «κυανέρυθρους».

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