Η διαιτησία δεν πάει καθόλου καλά στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ευθύνες έχει η ΚΕΔ αλλά και οι ρέφερι.

Ο Λανουά ήταν ξεκάθαρος προς τους διαιτητές και τους βοηθούς της SL1. Τους έχει πει κατ’ επανάληψη ότι μπορούν να δηλώσουν κώλυμα σε περίπτωση που πιστεύουν ότι δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση πριν από τους ορισμούς στα παιχνίδια. Είτε συντρέχει κάποιος οικογενειακός λόγος. Όμως δεν επιλέγουν τη συγκεκριμένη …οδό. Για να μην δείξουν αδυναμία.

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