Η είδηση του θανάτου του Νίκου Αγγελάκη έπεσε Δευτέρα βράδυ σαν κεραυνός. Από τότε κυκλοφορεί κι ένα ερώτημα που κανείς δεν απαντά. Ο Αγγελάκης βρέθηκε νεκρός σε βίλα στη Μύκονο, όπως μας αποκάλυψε και ο VARvaros.

Δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, συνάδελφός τον αναζήτησε και η πόρτα άνοιξε με τη βοήθεια κλειδαρά. Η Αστυνομία Μυκόνου, εξετάζει το περιστατικό ως αυτοχειρία και φαίνεται πως έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Επίσημη τοποθέτηση των αρχών ακόμα δεν υπάρχει.

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