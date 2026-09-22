Η μάχη ΑΕΚ και Παναθηναϊκού δεν περιορίζεται φέτος μόνο στο γήπεδο, όπου οι δύο ομάδες διεκδικούν την κορυφή του πρωταθλήματος ήδη από τις πρώτες αγωνιστικές, με το «τριφύλλι» να έχει ξεκινήσει με απόλυτο ρεκόρ νικών και την Ένωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας, να ακολουθεί από κοντά. Η αντιπαράθεση των δύο συλλόγων έχει πλέον και ένα δεύτερο, εξίσου καυτό μέτωπο, αυτό του τηλεοπτικού τοπίου, όπου οι δύο πλευρές επέλεξαν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Η ΑΕΚ οριστικοποίησε το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ιστορία της με την Percapita, την εταιρεία που διαχειρίζεται σήμερα τα δικαιώματα της μεγάλης πλειονότητας των ελληνικών ΠΑΕ. Το νέο συμβόλαιο, τετραετούς διάρκειας με ισχύ από τη σεζόν 2027-2028 έως και τη σεζόν 2030-2031, αναμένεται να αποφέρει στην Ένωση συνολικά 48 εκατομμύρια ευρώ (12 εκατ. ευρώ ετησίως), έναντι των περίπου 10 εκατομμυρίων που λάμβανε μέχρι τώρα.

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