H φωτογραφία με το κορεό του ντέρμπι που είχε συμπεριλάβει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στα social media μετά το τέλος του νικηφόρου ντέρμπι (1-0) του Ολυμπιακού, η οποία απεικόνιζε περιστατικό από τον περιβόητο αγώνα της Ριζούπολης (2003), όταν οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 3-0 τους «πράσινους», έχει προκαλέσει τη διαμάχη μεταξύ των δύο ΠΑΕ.

Σημειώνεται ότι πλέον ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών έχει κατεβάσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

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