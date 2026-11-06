Μπορεί να μην είναι από τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που συγκεντρώνουν συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας στο Champions League, όμως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις επιδόσεις του. Ο εξτρέμ της ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες στο πρώτο μισό της League Phase, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο μέσος από την Μαυριτανία έχει κερδίσει 38 μονομαχίες, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, μπροστά από τον Ρίο Ενγκουμόχα της Λίβερπουλ που τον ακολουθεί με 36 και τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα με 35. Στη λίστα βρίσκονται επίσης ποδοσφαιριστές όπως ο Νίκο Παζ και ο Μίχαελ Ολίσε.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική ατομική διάκριση, που αναδεικνύει την ένταση, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα του Κοϊτά στις προσωπικές μονομαχίες.

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